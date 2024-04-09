Труп вынесло потоком воды из кладбища в Кульсары

Ранее сообщалось, что двух мужчин четвертый день ищут спасатели Атырауской области. По данным ДЧС Атырауской области, 6 апреля в 17:52 поступил вызов о том, что 48-летний мужчина и его 24-летний сын выехали осмотреть затопленный дом в город Кульсары Жылыойского района и не вернулись.