Движение поездов Москва — Минск восстановлено после обрушения моста в Вязьме

Анохин отметил, что полностью восстановлены два пути железнодорожной линии, еще два начали приводить в порядок после расчистки от завалов. По его словам, на месте инцидента продолжают работать более 500 человек и 100 единиц спецтехники. Они трудятся в круглосуточном режиме.