Движение поездов Москва — Минск восстановлено после обрушения моста в Вязьме

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Движение поездов по направлению Москва — Минск открыто, сообщил во вторник губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Анохин отметил, что полностью восстановлены два пути железнодорожной линии, еще два начали приводить в порядок после расчистки от завалов. По его словам, на месте инцидента продолжают работать более 500 человек и 100 единиц спецтехники. Они трудятся в круглосуточном режиме.
В Белорусской железной дороге предупредили, что возможны незначительные отклонения в расписании движения составов между республикой и Москвой из-за ремонтных работ на путях в Смоленской области.
«Поезда, курсирующие из Республики Беларусь в московском направлении и обратно, следуют по основному маршруту Смоленск — Вязьма — Москва. В связи с организацией движения поездов по одному пути возможны незначительные изменения в расписании движения поездов», — говорится в сообщении БЖД.
Часть автомобильного моста рухнула в городе Вязьма Смоленской области 8 апреля. В результате происшествия погибла женщина, еще несколько человек серьезно пострадали, они находятся в больнице.
Под завалами оказался участок железнодорожных путей, по которому в Москву следуют поезда из Гомеля, Минска, Полоцка, Бреста, Гродно и других городов Беларуси.
Белорусская железная дорога сообщила, что пассажирские поезда временно будут следовать в обход станции Вязьма. Из-за происшествия, в частности, поезд № 717 Москва — Минск отстает на пять часов.
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