Взяли лично начальника: новые детали по громкому делу с известным предприятием

Алексей Кудрявцев попадал под арест по делу о мошенничестве на ДВЗ «Звезда» с другим топ-менеджером завода Андреем Рассомахиным в 2011 году. Тогда им вменялись мошеннические операции с топливом, необходимым для обогрева корпусов завода в зимний период, на сумму порядка 70 млн рублей.