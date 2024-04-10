Взяли лично начальника: новые детали по громкому делу с известным предприятием

В Приморье начинаются слушания по громкому делу об организации бывшим финдиректором ДВЗ «Звезда» Алексеем Кудрявцевым преступного сообщества, хищениях и отмывании средств на гособоронзаказе. Более 1 тысячи томов дела поступило в Находинский городской суд. Дело рассматривается коллегией из трех федеральных судей. Судебное заседание назначено на 9 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.
О поступлении в Находкинский городской суд по подсудности 1030 томов уголовного дела по обвинению трех фигурантов в совершении ряда тяжких преступлений, связанных с мошенничеством и организацией преступного сообщества, в понедельник вечером проинформировала объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
По ходатайству обвиняемых указанное уголовное дело будет рассмотрено коллегией из трех судей.
«По версии следствия, участники преступного сообщества путем обмана совершали хищения государственных денежных средств, выделяемых на выполнение работ в сфере гособоронзаказов для нужд министерства обороны Российской Федерации и денежных средств ОАО ДВЗ “Звезда”, — говорится в сообщении.
Иные подробности дела не раскрываются.
Согласно картотеке суда, первое судебное заседание состоится в начале 9 апреля.
По делу о ДВЗ «Звезда», по данным картотеки суда, ему инкриминируется организация преступного сообщества, мошенничество и легализация средств преступным путем (ст. 160 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 174.1 ч.3; ст. 174.1 ч.3; ст. 210 ч.3 УК РФ).
Фигуранту Олегу Бузыцкову вменяют участие в ОПС и аналогичные преступления — ст. 159 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 174.1 ч.1; ст. 174.1 ч.2 п.а; ст. 33 ч.3-ст.160 ч.4; ст. 33 ч.3-ст.159 ч.4; ст. 33 ч.3-ст.159 ч.4; ст. 33 ч.3-ст.159 ч.4; ст. 33 ч.3-ст.159 ч.4; ст. 33 ч.3-ст.174.1 ч.3; ст. 33 ч.3-ст.174.1 ч.3; ст. 33 ч.3-ст.174.1 ч.3; ст. 33 ч.3-ст.174.1 ч.3; ст. 33 ч.3-ст.174.1 ч.3; ст. 33 ч.3-ст.210 ч.1 УК РФ. Олег Бузыцков также фигурировал в сообщениях СМИ десятилетней давности о проверках правоохранителей по ДВЗ «Звезда», как учредитель компаний «Глобойл Москва», «Глобойл Терминал».
Третий участник — Евгений Сидоров, ему вменяют преступления по ст.174 ч.4; ст. 174 ч.4; ст. 159 ч.4; ст. 174.1 ч.2 п.а; ст. 210 ч.2 УК РФ.
Алексей Кудрявцев попадал под арест по делу о мошенничестве на ДВЗ «Звезда» с другим топ-менеджером завода Андреем Рассомахиным в 2011 году. Тогда им вменялись мошеннические операции с топливом, необходимым для обогрева корпусов завода в зимний период, на сумму порядка 70 млн рублей.
«Дальневосточный завод “Звезда” — ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке, специализирующееся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок и кораблей с ядерной энергетической установкой. Завод входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), которое является его управляющей организацией.