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Железнодорожное сообщение с Беларусью после ЧП с мостом у Вязьмы восстановлено, но поезда следуют по одному пути

Железнодорожное сообщение с Беларусью восстановлено после ЧП с мостом у Вязьмы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога сообщила, что железнодорожное сообщение с Беларусью под Вязьмой восстановлено. Это произошло в 20.10.

По информации ОАО «РЖД», после восстановления поезда на на участке Вязьма — Семлево в Смоленской области России следуют по одному пути. А работы по ремонту все еще продолжаются после обрушения на железнодорожные пути автомобильного моста.

«Железнодорожники ведут монтаж контактной сети», — говорится в сообщении Белорусской железной дороги.

Также сообщается, что поезда из Беларуси на Москву идут по основному маршруту Смоленск — Вязьма — Москва. Но организация движения по одному пути может привести к незначительным изменениям в расписании.

Актуальную информация о графике движения поездов советуют узнавать в Контакт-центре БЖД по номеру 105.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что пропуск поездов из Беларуси в РФ изменится из-за обрушения моста под Смоленском. Позже стало известно, что поезда из Беларуси и РФ курсировали с опозданием ориентировочно на 3,5 часа.