Свыше 88 тысяч человек спасены из зон бедствия в Казахстане

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл сообщил 10 апреля, что из подтопленных зон эвакуированы более 88 тысяч человек, из них около 30 тысяч детей, передает корреспондент Zakon.kz.