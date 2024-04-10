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В силовых структурах заявили, что ВСУ применили химоружие в районе Клещеевки

Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие в районе Клещеевки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«В районе Клещеевки зафиксировано применение химического оружия со стороны ВСУ. Может применяться адамсит (DМ) — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — сказал собеседник агентства.

Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.