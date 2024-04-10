В квартире-помойке Новосибирска скончался инвалид

Мать сибиряка тащила в дом бездомных животных и мусор с помойки, ее беспомощный сын, по которому даже ползали тараканы, ничего не мог с этим сделать. Местные жители пытались ему помочь, сообщая о нечеловеческих условиях в администрацию. Проблему решили только после того, как историю распространили в Интернете.