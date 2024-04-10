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В квартире-помойке Новосибирска скончался инвалид

В Новосибирске 7 апреля скончался инвалид, который 13 лет жил в захламленной мусором квартире вместе с матерью.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске 7 апреля скончался инвалид, который 13 лет жил в захламленной мусором квартире вместе с матерью.

О смерти мужчины сообщили «Вести Новосибирск» со ссылкой на его сестру.

Мать сибиряка тащила в дом бездомных животных и мусор с помойки, ее беспомощный сын, по которому даже ползали тараканы, ничего не мог с этим сделать. Местные жители пытались ему помочь, сообщая о нечеловеческих условиях в администрацию. Проблему решили только после того, как историю распространили в Интернете.

У мужчины диагностировали два гепатита, эпилепсию и цирроз печени. За его жизнь активно боролись, однако в апреле 2024 года он скончался.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске работника с инвалидностью «спрятали» от коллектива за ширмой.

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