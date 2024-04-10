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Конфликтный амурский тигр задавил собаку в приморском селе

Пес был на привязи.

Источник: Freepik

В Приморье конфликтный тигр задавил собаку. Инцидент произошел в селе Занадворовка Хасанского муниципального округа, сообщили в министерстве природы Приморского края.

Сообщение о нападении хищника на собаку поступило на горячую линию госохотнадзора Приморья. Сотрудники охотнадзора подтвердили, что действительно привязанный во дворе пес пострадал от тигра.

«Местным жителям даны рекомендации, позволяющие уменьшить вероятность встречи и нападения полосатого хищника», — отметили в ведомстве.

Получено разрешение на отлов тигра, обитающего в районе села. На место готовится выехать конфликтная группа.

флора и фауна