Вода в селе стала непригодной для питья: ситуация с паводком в Самарской области на 10 апреля 2024 года

— Мы фиксируем улучшение каждый день. Основная проблема у нас была по югу области — это реки Большой Иргиз и Чапаевка. Там предпринимали наибольшие усилия. Сегодня режим ЧС сохраняется только в Большеглушицком районе, режим повышенной готовности остается в 14 муниципальных образованиях, — сказал Дмитрий Азаров.