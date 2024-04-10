Вода в селе стала непригодной для питья: ситуация с паводком в Самарской области на 10 апреля 2024 года

Ситуация с паводком в Самарской области постепенно улучшается, однако экстренные службы призывают не расслабляться. Несмотря на стабилизацию ситуации, подтопленные территории требуют дальнейшего внимания и помощи. Рассказываем, как складывается паводковая обстановка в Самарской области на 10 апреля 2024 года.
За последние сутки были освобождены от воды 11 жилых домов и 376 приусадебных участков. Однако на данный момент семь низководных мостов, 39 частных жилых домов, 525 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги местного значения остаются подтопленными.
Транспортное сообщение с двумя населенными пунктами прервано, однако противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение населения в них организованы. Также имеется достаточный запас продуктов питания.
Для самарцев, пострадавших от паводка, организовано 13 пунктов временного размещения на 3 тысячи мест. На текущий момент в одном из них находятся пять человек, в том числе три ребенка.
Паводковая обстановка с каждым днем улучшается.
Специалисты МЧС России по Самарской области активно контролирует ситуацию и принимает необходимые меры. Сейчас в регионе отслеживают уровень воды в Волге. Губернатор отметил, что с каждым днем паводковая обстановка улучшается.
— Мы фиксируем улучшение каждый день. Основная проблема у нас была по югу области — это реки Большой Иргиз и Чапаевка. Там предпринимали наибольшие усилия. Сегодня режим ЧС сохраняется только в Большеглушицком районе, режим повышенной готовности остается в 14 муниципальных образованиях, — сказал Дмитрий Азаров.
В регионе повышенный сброс воды с Жигулевской ГЭС ожидается в конце апреля. Так, расчет сил и средств на этот случай уже произвели.
Проблема с питьевой водой.
Весна и паводок принесли для более 3,3 тысячи жителей села Елховка в Самарской области серьезные испытания. Там из-за разлива реки Кондурча затопило две водозаборные скважины. В результате вода стала непригодной для питья. В населенном пункте находятся центральная районная больница, школа и детский сад.
В селе сразу же было организовано межведомственное совещание, на котором прокурор Елховского района вместе с представителями муниципального района и служб экстренного реагирования, рассмотрели текущую ситуацию и определили дальнейшие шаги. Подвоз питьевой воды, изменение работы местной школы и мониторинг качества водоснабжения стали первоочередными задачами.
Планы по восстановлению после паводка.
Сейчас региональные власти планируют шаги на будущее для минимизации последствий подобных стихийных бедствий. Среди анонсированных мер — финансовая помощь пострадавшим. Речь идет о выплатах на каждого члена семьи на экстренные нужды и компенсации за потерю имущества. Паводок вынудил многие семьи бросить все нажитое.
Из-за паводка власти анонсировали не только текущие меры помощи, но и долгосрочные планы на восстановление. В том числе будет проработан вопрос о финансовой поддержке и обязательном страховании имущества на подтопляемых территориях.