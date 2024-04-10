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В Дальнереченске по вине пьяного водителя погиб 32-летний мужчина

Пьяный водитель в Приморье задавил пешехода.

Источник: ГУ МВД

Полиция расследует смертельное ДТП, которое произошло в Дальнереченске. По информации пресс-службы УМВД России по Приморью, погиб 32-летний пешеход, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Как рассказали в ведомстве, 18-летний приморец сел за руль Toyota Windom будучи пьяным. Когда он ехал по улице Ленина, 32-летний мужчина неожиданно стал переходить дорогу и попал под колеса автомобиля. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

В полиции добавили, что автомобилиста в 2023 году привлекали к ответственности за управление автомобилем без водительских прав, но штраф в 5000 рублей он так и не оплатил.

По факту смертельной аварии полиция организовала проверку, чтобы выяснить все детали произошедшего.