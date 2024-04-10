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Оперштаб решил укрепить границы поселка близ Астаны из-за угрозы подтопления

В Республиканском оперативном штабе было принято решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы Акмолинской области из-за возможной угрозы подтопления в шестом и седьмом микрорайонах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: МЧС РК

К месту направлены силы и средства ДЧС Карагандинской области, личный состав воинской части 52859 МЧС МЧС РК и воинской части 6636 Национальной гвардии РК, представители акимата и волонтёры.

8 апреля вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров сообщил о состоянии Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через столицу и защиты от возможных подтоплений.

Как сообщалось, первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр встретился с пострадавшими от паводков в селах Есильского района СКО. Он поручил начать принудительную эвакуацию 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов из зоны подтопления.