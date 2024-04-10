Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге

Во вторник в полицию Петербурга поступило сообщение о возможном ненадлежащем воспитании детей, проживающих в доме 14 по Московскому шоссе.
«Сотрудниками полиции было установлено, что в подвале дома вместе с 36-летним отцом живут трое его несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет», — сообщает пресс-служба.
В ходе проверки условий проживания установлено: дети жили и воспитывались в антисанитарных условиях. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, было принято решение об изъятии детей, сейчас они в медучреждении.
«Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Об инциденте проинформированы органы опеки», — заключили в пресс-службе ГУМВД.