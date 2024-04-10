Отец с тремя маленькими сыновьями жил в подвале дома в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Отец с тремя сыновьями в возрасте двух-шести лет жил в антисанитарных условиях в подвале в Петербурге, сейчас дети изъяты, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.