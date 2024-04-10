Депутат Иванов: лежавшего в коме участника СВО ошибочно признали дезертиром

«По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был СОЧ — самовольно оставившим часть», — написал депутат в Telegram-канале.