Депутат Иванов: лежавшего в коме участника СВО ошибочно признали дезертиром

Как рассказал господин Иванов, c весны 2023 года военнослужащий находился в коме в военном госпитале Ленинградской области из-за ранения, полученного в ходе боевых действий. Его родные обратились к депутату, поскольку не получали положенных выплат.
«По выплатам отдельно обращался в военную прокуратуру. Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был СОЧ — самовольно оставившим часть», — написал депутат в Telegram-канале.
Решение вопроса о выплатах задерживалось, поскольку военнослужащий потерял паспорт в зоне боевых действий. Уполномоченные органы, по словам Максима Иванова, отказывали родственникам в замене документа, требуя, чтобы владелец пришел лично. «Надзорное ведомство ситуацию быстро исправило, виновным лицам сделали ''втык''. Денежное довольствие перевели на счет бойца в полном объеме», — сказал депутат.
В январе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать жалобы участников СВО на задержки выплат. Он заявил, что отдельные случаи задержек выплат военным неизбежны из-за масштаба боевых действий. При этом, по его словам, Минобороны проделало «гигантскую работу», «система во многом налажена».
В марте генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в ведомство поступает много жалоб о нарушениях, допущенных в отношении участников спецоперации. В частности, сообщается о задержках выплат после полученных ранений и в связи с присвоением госнаград.