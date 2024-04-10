Не хотят покидать поселок: жителей пригорода в СКО принудительно эвакуируют

В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды. Он уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.