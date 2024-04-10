В Хабаровске экс-директора перевозчика осудили условно после ДТП с автобусом

Следствием и судом установлено, что директор организации, осуществляющей междугородние перевозки, в октябре 2021 года не обеспечил соблюдение режима труда и отдыха водителя рейсового автобуса. Это привело к потере водителем контроля за движением транспортного средства в ночное время 3 октября 2021 года на автомобильной дороге «Хабаровск-Лидога-Ванино». Автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок. Одному из пассажиров причинен тяжкий вред здоровью, другому — легкий, 6 лицам — вред здоровью средней степени тяжести, еще 12 пассажиров получили повреждения, не причинившие вреда здоровью.