В Хабаровске экс-директора перевозчика осудили условно после ДТП с автобусом

В Хабаровском крае за оказаниенебезопасных услуг осужден бывший директор организации, осуществляющей перевозки пассажиров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 52-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение вреда здоровью).
Следствием и судом установлено, что директор организации, осуществляющей междугородние перевозки, в октябре 2021 года не обеспечил соблюдение режима труда и отдыха водителя рейсового автобуса. Это привело к потере водителем контроля за движением транспортного средства в ночное время 3 октября 2021 года на автомобильной дороге «Хабаровск-Лидога-Ванино». Автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок. Одному из пассажиров причинен тяжкий вред здоровью, другому — легкий, 6 лицам — вред здоровью средней степени тяжести, еще 12 пассажиров получили повреждения, не причинившие вреда здоровью.
Следствием проведен широкий комплекс мероприятий, ряд судебных экспертиз, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком 5 лет, с запретом заниматься определенной деятельностью на 1 год 6 месяцев.