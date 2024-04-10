Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга превысил опасную отметку

5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. По последним данным, на территории региона, в том числе в Оренбурге, подтоплены более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. участков. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. человек.