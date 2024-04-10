В Хабаровске в ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей

По предварительным данным накануне в Хабаровске в 19:20 на Восточном шоссе в районе дома 41 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Госавтоинспекции.
По информации ГИБББ, водитель автомобиля Toyota Camry не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Crown. В результате столкновения автомобиль Toyota Camry вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем BMW.
Несовершеннолетние пассажиры автомобиля BMW находились на заднем сиденье — не пристегнуты ремнями безопасности.
Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска Виктор Руденко.