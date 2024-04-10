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В Хабаровске в ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей

Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для обследования.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

По предварительным данным накануне в Хабаровске в 19:20 на Восточном шоссе в районе дома 41 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Госавтоинспекции.

По информации ГИБББ, водитель автомобиля Toyota Camry не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Crown. В результате столкновения автомобиль Toyota Camry вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем BMW.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель автомобиля Toyota Camry, а также двое несовершеннолетних детей, десяти и одиннадцати лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для обследования.

Несовершеннолетние пассажиры автомобиля BMW находились на заднем сиденье — не пристегнуты ремнями безопасности.

Прокуратура контролирует ход проверки, проводимой в связи с дорожно-транспортным происшествием. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска Виктор Руденко.