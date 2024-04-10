В Хабаровске в ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей

По информации ГИБББ, водитель автомобиля Toyota Camry не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Toyota Crown. В результате столкновения автомобиль Toyota Camry вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем BMW.