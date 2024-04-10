Еще одного чиновника арестовали из-за новостройки во Владивостоке

«В декабре 2018 года директор ООО “СЗ “Примстрой” обманным путем совместно с сообщником, обладающим познаниями в области юриспруденции, под предлогом эксплуатации гаража в 20 раз дешевле приобрел земельный участок площадью свыше 7 тыс. кв. м в районе мыса Кунгасный во Владивостоке. На участке рыночной стоимостью 36 млн рублей они планировали возвести многоквартирный дом”, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.