Еще одного чиновника арестовали из-за новостройки во Владивостоке

«В декабре 2018 года директор ООО “СЗ “Примстрой” обманным путем совместно с сообщником, обладающим познаниями в области юриспруденции, под предлогом эксплуатации гаража в 20 раз дешевле приобрел земельный участок площадью свыше 7 тыс. кв. м в районе мыса Кунгасный во Владивостоке. На участке рыночной стоимостью 36 млн рублей они планировали возвести многоквартирный дом”, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
Злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме. На участке был расположен гараж, который подлежал сносу, а на его месте планировали возвести многоэтажку. Отмечается, что площадь проданной земли в 94 раза больше той территории, на которой находился гараж.
Такие махинации стали возможными благодаря незаконному заключению соответствующего договора с директором департамента имущественных отношений Приморского края.
Экс-директор департамента имущественных отношений Андрей Железный находится в международном розыске. По решению суда он заключен под стражу заочно. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, во Владивостоке продолжается расследование уголовного дела в отношении банды «Алексеевские». Следователи установили свидетеля убийства в 2003 году, который показал, как все происходило более 20 лет назад.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Сумина; СУ СК РФ по Приморскому краю / primorsky.sledcom.ru.