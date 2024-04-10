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9 человек пострадали: что произошло на дорогах Хабаровского края 9 апреля

В Хабаровском крае 9 апреля произошло семь ДТП, в которых пострадало девять человек. Сводку опубликовала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

За минувшие сутки в крае было зафиксировано четыре столкновения, два наезда на препятствие и один съезд с проезжей части. Девять человек получили травмы, включая двоих детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Погибших нет.

Всего за день в регионе выявлено 461 нарушение ПДД. К ответственности привлечены:

13 водителей за пьяную езду, 7 из них — в Хабаровске;

27 водителей, не уступивших пешеходам, 20 из них — в Хабаровске;

29 водителей, не пристёгнутых ремнём безопасности, 6 из них — в Хабаровске.