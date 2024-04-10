9 человек пострадали: что произошло на дорогах Хабаровского края 9 апреля

За минувшие сутки в крае было зафиксировано четыре столкновения, два наезда на препятствие и один съезд с проезжей части. Девять человек получили травмы, включая двоих детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Погибших нет.
Всего за день в регионе выявлено 461 нарушение ПДД. К ответственности привлечены:
13 водителей за пьяную езду, 7 из них — в Хабаровске;
27 водителей, не уступивших пешеходам, 20 из них — в Хабаровске;
29 водителей, не пристёгнутых ремнём безопасности, 6 из них — в Хабаровске.