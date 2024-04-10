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Во Владивостоке полиция расследует инцидент с нападением собак

Хозяин атакованного животного получил травму руки.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке начато расследование случая нападения бойцовских псов на ирландского сеттера и его хозяина в районе улицы Авроровской, сообщает ИА PrimaMedia.

В пресс-службе полиции подтвердили проведение проверки по данному факту и заверили, что будут установлены все обстоятельства инцидента.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — сказали там.

Напомним, в краевой столице агрессивные собаки напали на ирландского сеттера по кличке Рони и его владельца. В результате конфликта мужчина получил травму руки.