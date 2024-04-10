Во Владивостоке полиция расследует инцидент с нападением собак

Во Владивостоке начато расследование случая нападения бойцовских псов на ирландского сеттера и его хозяина в районе улицы Авроровской, сообщает ИА PrimaMedia.
В пресс-службе полиции подтвердили проведение проверки по данному факту и заверили, что будут установлены все обстоятельства инцидента.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством», — сказали там.
Напомним, в краевой столице агрессивные собаки напали на ирландского сеттера по кличке Рони и его владельца. В результате конфликта мужчина получил травму руки.