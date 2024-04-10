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В Приморье осудят домашнего тирана, который трое суток избивал жену

Женщина получила тяжёлые травмы.

Источник: AP 2023

Суд во Владивостоке рассмотрит уголовное дело 34-летнего местного жителя, который трое суток избивал жену и нанёс ей тяжёлые травмы, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Мужчину обвиняют по статьям о незаконном лишении свободы человека, не связанном с похищением, и в причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, он в июле 2023 года из-за ревности в течение суток удерживал у себя дома и избивал жену, с которой на тот момент вместе не жил.

Далее он уехал с потерпевшей в гостиницу на улице Енисейской, где двое суток продолжал избивать её. В результате женщина получила черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные переломы рёбер.

Жертва попросила помощи у администрации гостиницы, когда мужчина временно уехал.

Сейчас фигурант находится под стражей. Уголовное дело рассмотрит Первореченский районный суд Владивостока.