Водитель дал отпор агрессивному барсуку в Тогучинском районе

В Тогучинском районе Новосибирской области барсук напал на остановившегося на обочине водителя. Об этом сообщила Тогучинская газета.
Глава управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов ехал из поселка Горный в Тогучин. По пути он с коллегами заметил припаркованную на обочине машину с включенными аварийными сигналами и решил остановиться, чтобы помочь ему. Водитель рассказал, что остановился, чтобы поменять колеса. Когда он откручивал гайки, на него кинулся барсук. Ему удалось скинуть зверька на землю, после чего тот убежал.
Ветеринар отметил, что подобное поведение животного может свидетельствовать о заражении бешенством.
Специалисты отмечают, что диких животных нельзя трогать, а при встрече с ними нужно обходить стороной и сообщать о них по номеру 112.
Напомним, в Новосибирском зоопарке толстые барсуки вышли из зимней спячки.