Водитель дал отпор агрессивному барсуку в Тогучинском районе

Глава управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов ехал из поселка Горный в Тогучин. По пути он с коллегами заметил припаркованную на обочине машину с включенными аварийными сигналами и решил остановиться, чтобы помочь ему. Водитель рассказал, что остановился, чтобы поменять колеса. Когда он откручивал гайки, на него кинулся барсук. Ему удалось скинуть зверька на землю, после чего тот убежал.