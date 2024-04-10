Думал спит, а он мертвый: труп мужчины нашли возле подъезда дома в Хабаровске

Пользователи соцсетей уже выдвинули несколько предположений о том, что стало причиной смерти человека. Одни считают, что ему стало плохо, другие предполагают, что здесь замешаны наркотики. Однако это всего лишь догадки, не имеющие никаких доказательств. Что произошло на самом деле, выяснят специалисты.