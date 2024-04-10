Думал спит, а он мертвый: труп мужчины нашли возле подъезда дома в Хабаровске

9 апреля во дворе одного из домов на улице Степной был найдет труп мужчины. Страшную находку возле подъезда ранним утром сделал дворник. Сначала работник подумал, что человек спит, но подойдя ближе понял, что он умер. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— На теле не было внешних признаков насильственной смерти. Следователи провели осмотр места, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ведется опрос местных жителей, причины смерти устанавливаются, — рассказали «КП» — Хабаровск" в СУ СКР по Хабаровскому краю.
Пользователи соцсетей уже выдвинули несколько предположений о том, что стало причиной смерти человека. Одни считают, что ему стало плохо, другие предполагают, что здесь замешаны наркотики. Однако это всего лишь догадки, не имеющие никаких доказательств. Что произошло на самом деле, выяснят специалисты.