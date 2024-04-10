В лобовом столкновении пострадал мужчина на трассе в Хабаровском крае

Вечером 9 апреля произошло ДТП на дороге «Комсомольск-на-Амуре — Амурск». Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем. Один человек получил травму. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".