В лобовом столкновении пострадал мужчина на трассе в Хабаровском крае

Вечером 9 апреля произошло ДТП на дороге «Комсомольск-на-Амуре — Амурск». Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем. Один человек получил травму. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вчера в 21:00 в районе четвертого километра трассы водитель автомобиля SUZUKI SWIFT, мужчина 1958 года рождения, направляясь в сторону Комсомольска, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение со встречным автомобилем TOYOTA CAMRY.
— В результате аварии пассажир TOYOTA CAMRY, мужчина 1970 года рождения, находившийся на переднем пассажирском сиденье слева и пристегнутый ремнем безопасности, получил ссадину головы, — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Водитель автомобиля SUZUKI SWIFT привлечен к административной ответственности, а также заведено административное производство.