Жителя Липецкой области приговорили к девяти годам за попытку поджога военного аэродрома

«На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного признал Всеволода Алексеевича Куликова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника), ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта) и ч.1 ст. 205.1 (вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы, из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.