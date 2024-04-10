Жителя Липецкой области приговорили к девяти годам за попытку поджога военного аэродрома

«На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного признал Всеволода Алексеевича Куликова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену в виде перехода на сторону противника), ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение теракта) и ч.1 ст. 205.1 (вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). Путем частичного сложения наказаний подсудимому окончательно назначено девять лет лишения свободы, из которых три года он должен будет отбыть в тюрьме, а остальные шесть лет в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы без штрафа», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
По ее словам, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок.
Процесс прошел всего за несколько судебных заседаний. 19-летний Куликов полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, не усмотрев в деле россиянина отягчающих. «Суд признал явку Куликова с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также то, что в момент приготовления к совершению преступления, предусмотренного 205.1 УК РФ, он был несовершеннолетним», — резюмировала представитель суда.
Планировавшиеся диверсии
Житель Липецкой области Всеволод Куликов в октябре 2022 года, готовясь к участию в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины против России, разослал анкету со своими личными данными в PDF-формате в националистические организации, признанные на территории РФ террористическими, — «Азов», «Русский добровольческий корпус» и «Легион “Свободы России”». Как установило следствие, принять Куликова решили именно в ряды последней запрещенной в РФ организации, предложив ему пройти проверку путем совершения нескольких диверсий за денежное вознаграждение.
Чтобы доказать верность вооруженному формированию противника, Куликов выбрал в качестве тестового задания поджог участка взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком, после чего от кураторов национальной гвардии в Киеве он получил подробные инструкции, в том числе как изготовить коктейли Молотова. После совершения ряда диверсий на территории Липецкой области молодой человек планировал выехать на Украину через Грузию. Однако довести задуманное до конца ему не удалось, он был задержан российскими правоохранительными органами в феврале 2023 года.
Как следовало из видео ФСБ России, распространенного в марте 2023 года, молодой человек признался, что является приверженцем антироссийских взглядов и националистической идеологии. В его мобильном телефоне обнаружили переписку с украинскими террористами. Куликов во время следствия и суда находился в СИЗО.