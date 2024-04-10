Бывший сотрудник Росимущества отправится на 9,5 лет в колонию за взятки

В прокуратуре пояснили, что речь идет о бывшем начальнике отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Суд над ним состоялся в июле 2023 года.
Обвинение доказало, что в 2017—2021 годах сотрудник вместе с руководителем управления и его заместителем получил более 4,3 млн рублей в качестве взяток от коммерсантов. Передавались деньги за содействие в заключении государственных контрактов на реализацию арестованного имущества.
Центральный районный суд выбрал наказание — 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После освобождения бывший сотрудник Росимуществе еще 5 лет не сможет занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Дополнительно к этому суд оштрафовал его на 8 млн рублей.
«Сторона защиты потребовала от апелляционной инстанции оправдать Чугуева, указывая на недоказанность его вины. Красноярский краевой суд признал эти доводы голословными. Приговор вступил в законную силу», — рассказали в прокуратуре.