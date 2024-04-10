Бывший сотрудник Росимущества отправится на 9,5 лет в колонию за взятки

Центральный районный суд выбрал наказание — 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После освобождения бывший сотрудник Росимуществе еще 5 лет не сможет занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Дополнительно к этому суд оштрафовал его на 8 млн рублей.