Приморье ощутило первые последствия паводков

«Постоянно такая ерунда случается, даже при маленьком дожде. Объездные мосты затоплены, они полностью пришли в негодность, швы разошлись. Но ведь именно в этом месте находится много деревень. По этой дороге детей возят в школы, едут в больницу и поликлинику. А в селе Ромны нет никакой магазинной инфраструктуры, только ФАП. А если экстренная ситуация»? — делится местный житель Александр Чертовских.