Приморье ощутило первые последствия паводков

В Красноармейском округе размыло мосты и объездную дорогу, ещё более сложная обстановка в Дальнереческом районе. Сильных паводков в ближайшие дни не ожидают, но они могут прийти во второй половине апреля.
Вода не уходит
Зима в целом в Приморье выдалась сухая, однако на севере осадков выпало достаточно, и как только начали таять льды и снега, вода хлынула на дороги. В Красноармейском округе в направлении Новопокровка — Ромны — Завитая глубина перелива достигла полуметра, длина — десяти метров. Ещё в субботу народ на легковушках, с крепким словцом, преодолевал преграду. В понедельник, 8 апреля, здесь могли проехать только большегрузы.
«Постоянно такая ерунда случается, даже при маленьком дожде. Объездные мосты затоплены, они полностью пришли в негодность, швы разошлись. Но ведь именно в этом месте находится много деревень. По этой дороге детей возят в школы, едут в больницу и поликлинику. А в селе Ромны нет никакой магазинной инфраструктуры, только ФАП. А если экстренная ситуация»? — делится местный житель Александр Чертовских.
«Вчера ехал из посёлка Восток, и, чтобы не застрять на шатком мосту, нужно брать с собой доску, что и делают некоторые водители, — продолжает собеседник. — Мы рискуем своей жизнью».
По словам главы округа Натальи Пантелеевой, ситуация под контролем. В село Ромны на грузовиках доставили хлеб, договорились с больницей и спасателями на случай форс-мажоров, связь с сельчанами есть.
«Чем теплее, тем лучше, а пока ночью холодно, а днём жарко, вода то замерзает, то тает, стоит, не уходит», — говорит Наталья Пантелеева.
В Дальнереченском районе объявлен режим повышенной готовности, нет сообщения с семью населёнными пунктами, размыты дороги к селам Зимники, Вербному, Малиново, Любитовке, Савиновке, Ариадному, Пожиге.
Впрочем, местные жители давно не удивляются. «Каждый раз всё размывает и рушится — дамбы, мосты, машины проваливаются в огромные ямы, рытвины. Пути перерезаны, хотя на джипах можно проехать, но лучше недельку переждать», — советуют бывалые подтопленцы. Бывает, вода достигает домов и огородов.
«Особенно сложно в Дальнереченском районе, где на 76-м километре разобран мост, объездные трубы не справились с водой. Строители приступили к возведению нового постоянного моста, одновременно исправляют временный объезд. Мы находимся в контакте со специалистами», — уточнил главный инженер АО Примавтодор Антон Гаврилишин.
Нет причин для волнения?
В Примгидромете предупредили — вскрытие рек в этом году началось на 3−4 дня раньше средних многолетних сроков. Частично освободились от льда озеро Ханка, западные, южные и восточные акватории Японского моря. Верхние и средние течения на реках бассейна Уссури.
«Заторных явлений не наблюдается. Общий весенний подъём воды половодья на реках бассейнов Уссури и Японского моря составляет 0,2−1,0 м, на реках бассейна озера Ханка — 0,7−2,2 м», — отмечают в метеослужбе.
«Самый напряжённый период наступит во второй половине апреля, включая майские праздники, когда вся талая вода в речке стечёт и начнутся ощутимые подъёмы уровней рек, — комментирует начальник Примгидромета Борис Кубай. — Тут сыграет роль несколько факторов — снегозапасы и водность рек, кроме того, если пройдут дожди количеством 50 мл и более, они могут вызвать нежелательные паводковые осложнения. Пока, по прогнозам, край ожидают лишь слабые и умеренные осадки».
«Паводок в отличие от половодья питается не только талыми стоками, но и осадками, и от количества воды из разных источников и зависит, насколько вода из рек и озер выйдет из берегов», — уточняет начальник отдела гидрологии и речных прогнозов Примгидромета Татьяна Березнева.
И чем ближе к маю, тем более радикальными могут стать прогнозы. Однако, несмотря на возможные подъёмы рек от 1 до 4 метров, гидрологи особенно не беспокоятся. Весенний период для Приморья относительно стабилен, конечно, не обойдётся без подтоплений участков и дорог, возможно, придётся прибегнуть к помощи спасателей.
Виноваты сами люди?
После разрушительного летнего паводка ещё в ноябре прошлого года краевые власти начали масштабные мероприятия по расчистке русел рек. В районы выехали вооружённые специализированной техникой сотрудники ГО и ЧС. Для расчистки, спрямления и дноуглубления закуплено 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков. Работали без праздников и выходных в Спасске-Дальнем, Покровке Октябрьского района, Уссурийске и в Лесозаводском городском округе.
«Подрядчики занимались не только расчисткой русел, но и укрепляли берега, убирали наносы грунта», — рассказали в Минприроды Приморского края.
«Очистку русел рек нужно делать всегда, — высказывается по этому поводу Борис Кубай. — Существуют разные подходы. Так, можно бульдозерами сделать новую речку, а где-то просто вручную вытащить корчи, которые сделали запруду. И всё это — большое дело»!
Об этом же говорила корреспонденту «АиФ-Приморье» председатель ТОС «Спутник Владивостока» Елена Холявко, хранительница в пригородной зоне Владивостока парка «Утиная заводь», куда уже прилетели дивные экзотические мандаринки. Но в Протоке сегодня грязно как никогда — вода мутного цвета, набросаны шины и мусор, и весь хлам забивает узкие водные каналы, вода выходит из берегов реки и разливается вплоть до самых домов.
«И в этом виновно не столько половодье, сколько сами люди! — возмущается Елена Холявко. — Каналы, где плавают утки, забиты! Кирпичи, стройматериалы, куча покрышек… Ну как так можно загадить берег реки?! А потом жалуются, что вода не уходит с участков».
Создатели парка «Утиная заводь» озвучили ещё одну важную проблему. Солёная Протока за последние годы значительно обмелела, требует отдельной глубокой очистки. Приморцы подсмотрели опыт коллег из Владимировской области, где ил со дна речушек достаёт плавающий экскаватор. Напомним, прошлым летом пригород Владивостока был изрядно затоплен, потребовалась эвакуация людей.
«Мы хотим предотвратить любые чрезвычайные ситуации, которые происходили из-за паводков на реках во Владивостоке. Понимаем, что ежегодно к нам приходят большие циклоны и тайфуны, поэтому в этом году мы приложим все усилия, чтобы провести работы по расчистке русел как можно раньше, — рассказал мэр. Кроме того, в администрации Владивостока принято решение о проведении расчистки русел Второй речки, Первой речки, речки Объяснения».
А пока добровольные помощники приезжают на Спутник на резиновых лодках и вылавливают злополучные шины. И это немало!