Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Иркутской области

В Тайшетском районе водитель на машине врезался в мотоцикл с подростками и скрылся с места ДТП. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.
«На улице Советская в городе Бирюсинк водитель автомобиля “Lifan” столкнулся с мотоциклом марки “Pantera”, под управлением 17-летнего водителя», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
В результате дорожной аварии водитель мотоцикла его 16-летний пассажир получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу. А вот водитель оставил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.
Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель без водительских прав. Также автоинспекторы установили, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Кроме того он был пьян.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства автомобильной аварии. Также инспекторы по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о том, чтобы привлечь родителей к ответственности за то, что не усмотрели за детьми.