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Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Иркутской области

Водитель иномарки столкнулся с мотоциклом и скрылся с места ДТП.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

В Тайшетском районе водитель на машине врезался в мотоцикл с подростками и скрылся с места ДТП. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

«На улице Советская в городе Бирюсинк водитель автомобиля “Lifan” столкнулся с мотоциклом марки “Pantera”, под управлением 17-летнего водителя», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

В результате дорожной аварии водитель мотоцикла его 16-летний пассажир получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу. А вот водитель оставил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель без водительских прав. Также автоинспекторы установили, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Кроме того он был пьян.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства автомобильной аварии. Также инспекторы по делам несовершеннолетних рассматривают вопрос о том, чтобы привлечь родителей к ответственности за то, что не усмотрели за детьми.