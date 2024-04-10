Паводки в Казахстане: Гвардейцы несут круглосуточную службу в зоне затопления

Кроме того, в Костанайской области в режиме ЧС оказались несколько районов и городов, в т. ч. и сам областной центр. Личный состав воинской части 6697 (г. Костанай) в количестве 100 военнослужащих в 4 районах Костаная, а также в городе Тобол и поселке Мичурино совместно с сотрудниками полиции выполняет задачу по обеспечению оцепления в подтопленных населенных пунктах, несут патрульно-постовую службу для недопущения возможного мародерства из оставленных домов и учреждений. Они ограничивают проход гражданским лицам в те направления, где присутствует высокая угроза затопления. Отрадно, что стражи правопорядка при необходимости всегда готовы прийти на помощь местным жителям по эвакуации личного имущества, транспорта и домашних животных.