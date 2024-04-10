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Паводки в Казахстане: Гвардейцы несут круглосуточную службу в зоне затопления

Бойцы Нацгвардии МВД РК в круглосуточном режиме патрулируют затопленные и оставленные жителями населенные пункты, передает DKNews.kz.

Источник: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Ситуация по паводкам в Казахстане остается критической и продолжает усугубляться. В борьбе со стихией объединились все казахстанцы. Большую помощь оказывают воины Национальной гвардии которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка в зонах затопления, а в целом для ликвидации паводка уже задействовано свыше полутора тысяч офицеров и сержантов, курсантов и солдат войск правопорядка.

Гвардейцы активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

Так, около 450 военнослужащих воинской части 6655 (г. Актобе) в 4 смены на 12 единицах техники продолжают круглосуточно совместно с сотрудниками полиции нести службу по недопущению мародёрства на улицах затопленных поселков Кирпичный и Заречный. Также актюбинские гвардейцы доставляют с помощью автотопливозаправщика воинской части горюче-смазочные материалы для проведения восстановительных работ в населенных пунктах Шубаркудук и Уил. Топливо, в свою очередь предоставляется акиматом Актюбинской области.

Кроме того, в Костанайской области в режиме ЧС оказались несколько районов и городов, в т. ч. и сам областной центр. Личный состав воинской части 6697 (г. Костанай) в количестве 100 военнослужащих в 4 районах Костаная, а также в городе Тобол и поселке Мичурино совместно с сотрудниками полиции выполняет задачу по обеспечению оцепления в подтопленных населенных пунктах, несут патрульно-постовую службу для недопущения возможного мародерства из оставленных домов и учреждений. Они ограничивают проход гражданским лицам в те направления, где присутствует высокая угроза затопления. Отрадно, что стражи правопорядка при необходимости всегда готовы прийти на помощь местным жителям по эвакуации личного имущества, транспорта и домашних животных.

Стоит сказать, что при этом солдаты и их командиры успели до этого заготовить и уложить свыше 13000 мешкотар, укрепив ими берег реки Тобол протяженностью 1500 метров и высотой 150 сантиметров.