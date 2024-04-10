Паводки в Казахстане: Гвардейцы несут круглосуточную службу в зоне затопления

Ситуация по паводкам в Казахстане остается критической и продолжает усугубляться. В борьбе со стихией объединились все казахстанцы. Большую помощь оказывают воины Национальной гвардии которые круглосуточно несут службу по охране общественного порядка в зонах затопления, а в целом для ликвидации паводка уже задействовано свыше полутора тысяч офицеров и сержантов, курсантов и солдат войск правопорядка.
Гвардейцы активно участвуют в оповещении и эвакуации граждан из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок совместно с сотрудниками полиции, патрулируя охваченные половодьем улицы, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов.
Так, около 450 военнослужащих воинской части 6655 (г. Актобе) в 4 смены на 12 единицах техники продолжают круглосуточно совместно с сотрудниками полиции нести службу по недопущению мародёрства на улицах затопленных поселков Кирпичный и Заречный. Также актюбинские гвардейцы доставляют с помощью автотопливозаправщика воинской части горюче-смазочные материалы для проведения восстановительных работ в населенных пунктах Шубаркудук и Уил. Топливо, в свою очередь предоставляется акиматом Актюбинской области.
Кроме того, в Костанайской области в режиме ЧС оказались несколько районов и городов,
Стоит сказать, что при этом солдаты и их командиры успели до этого заготовить и уложить свыше 13000 мешкотар, укрепив ими берег реки Тобол протяженностью 1500 метров и высотой 150 сантиметров.