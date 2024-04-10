В красноярских Черемушках сгорел балкон девятиэтажки

Вечером 9 апреля в Красноярске загорелся балкон многоэтажного жилого дома на улице Энергетиков, 24. Как рассказали в краевом МЧС, сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в 21:02.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. Самостоятельно из девятиэтажки вышли 26 человек, в том числе четыре ребенка. На месте работали пять единиц техники и 15 специалистов. Им удалось справиться с огнем в 22:00. К счастью, пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. При этом очевидцы в социальных сетях пишут, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которая упала на балкон с этажей выше.
Спасатели призывают горожан соблюдать правила пожарной безопасности.