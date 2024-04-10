В красноярских Черемушках сгорел балкон девятиэтажки

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Самостоятельно из девятиэтажки вышли 26 человек, в том числе четыре ребенка. На месте работали пять единиц техники и 15 специалистов. Им удалось справиться с огнем в 22:00. К счастью, пострадавших нет.