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В красноярских Черемушках сгорел балкон девятиэтажки

В Красноярске сгорел балкон многоэтажки на улице Энергетиков.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 апреля в Красноярске загорелся балкон многоэтажного жилого дома на улице Энергетиков, 24. Как рассказали в краевом МЧС, сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в 21:02.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Самостоятельно из девятиэтажки вышли 26 человек, в том числе четыре ребенка. На месте работали пять единиц техники и 15 специалистов. Им удалось справиться с огнем в 22:00. К счастью, пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. При этом очевидцы в социальных сетях пишут, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которая упала на балкон с этажей выше.

Спасатели призывают горожан соблюдать правила пожарной безопасности.

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