В Новосибирске ищут мужчину, убившего полицейского в Москве

Ранее «Прецедент» сообщал, что жительница Новосибирской области погасила долг по налогам, чтобы не потерять комнату в общежитии. Редакция также писала о том, что в Новосибирске из торгового павильона изъяли более 4 тысяч поддельных футболок и панам. Читайте также: нелегального мигранта задержали в аэропорту «Толмачёво» за взятку.