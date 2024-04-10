Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ищут мужчину, убившего полицейского в Москве

В Новосибирске разыскивают убийцу московского полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: ГУ МВД

По информации правоохранительного ведомства, стражи порядка ищут 33-летнего жителя Москвы Василия Владимировича Бурякова. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Ориентировки на мужчину распространили по всей России.

— Подозреваемый напал на полицейских МУ МВД России «Щелковское» Московской области, в результате один из сотрудников погиб, другой получил ранения, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Правоохранители предупреждают: преступник может быть вооружен и очень опасен, не следуют пытаться задержать его самостоятельно.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Василия Бурякова, полицейские просят сообщить об этом по номерам телефонов: (496) 566−97−03 или 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что жительница Новосибирской области погасила долг по налогам, чтобы не потерять комнату в общежитии. Редакция также писала о том, что в Новосибирске из торгового павильона изъяли более 4 тысяч поддельных футболок и панам. Читайте также: нелегального мигранта задержали в аэропорту «Толмачёво» за взятку.

Егор САФРОНОВ.