В Новосибирске ищут мужчину, убившего полицейского в Москве

По информации правоохранительного ведомства, стражи порядка ищут 33-летнего жителя Москвы Василия Владимировича Бурякова. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Ориентировки на мужчину распространили по всей России.
— Подозреваемый напал на полицейских МУ МВД России «Щелковское» Московской области, в результате один из сотрудников погиб, другой получил ранения, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.
Правоохранители предупреждают: преступник может быть вооружен и очень опасен, не следуют пытаться задержать его самостоятельно.
Ранее «Прецедент» сообщал, что жительница Новосибирской области погасила долг по налогам, чтобы не потерять комнату в общежитии. Редакция также писала о том, что в Новосибирске из торгового павильона изъяли более 4 тысяч поддельных футболок и панам. Читайте также: нелегального мигранта задержали в аэропорту «Толмачёво» за взятку.
Егор САФРОНОВ.