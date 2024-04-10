Двое жителей Ачинска до смерти забили мужчину и понесли наказание через 20 лет

Как рассказали в прокуратуре, суд установил, что 18 марта 2003 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод в качестве предлога, нанесли 65-летнему мужчине множественные удары в область головы и грудной клетки, от которых наступила его смерть.