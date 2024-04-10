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Двое жителей Ачинска до смерти забили мужчину и понесли наказание через 20 лет

В Ачинске Красноярского края вынесли приговор двум мужчинам, которые совершили убийство в 2003 году.

Один из преступников на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Как рассказали в прокуратуре, суд установил, что 18 марта 2003 года подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод в качестве предлога, нанесли 65-летнему мужчине множественные удары в область головы и грудной клетки, от которых наступила его смерть.

Преступление не могли раскрыть 20 лет. В результате повторной проверки по дактилоскопическому учету следов с места преступления выявлено совпадение с отпечатками пальцев 37-летнего и 41-летнего жителей Ачинска. Их задержали и поместили под стражу.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, другому, не достигшему совершеннолетия в момент преступления, — 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с применением принудительных мер медицинского характера.

Приговор не вступил в законную силу.