Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске курьер мошенников похитил 100 тысяч рублей у 66-летней женщины

Полицейские задержали пособника телефонных аферистов, который похитил 100 тысяч рублей у красноярки.
Источник: ГУ МВД

В Красноярске полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который помог похитить 100 тысяч рублей у 66-летней женщины. Как рассказали в региональном МВД, посыльным оказался ранее не судимый житель краевого центра.

В конце марта в дежурную часть обратилась жительница Ленинского района с заявлением о хищении у нее денег. Сотрудники полиции предварительно установили, что на телефон женщины поступил звонок от представителя якобы силового ведомства. Незнакомец сообщил, что от ее имени незаконно перевели деньги в другую страну. Красноярка, конечно, никаких транзакций не делала. После этого аферист сказал, что для подтверждения достоверности ее слов нужно провести банковское декларирование, а также экспертизу денежных средств. Женщина поверила звонившему и передала курьеру 100 тысяч рублей.

Посыльного нашли — им оказался 19-летний горожанин. Он пояснил полицейским, что предложение о работе получил в одном из мессенджеров. Деньги он уже перевел, а себе оставил около 10 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.