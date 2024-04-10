В Красноярске курьер мошенников похитил 100 тысяч рублей у 66-летней женщины

В конце марта в дежурную часть обратилась жительница Ленинского района с заявлением о хищении у нее денег. Сотрудники полиции предварительно установили, что на телефон женщины поступил звонок от представителя якобы силового ведомства. Незнакомец сообщил, что от ее имени незаконно перевели деньги в другую страну. Красноярка, конечно, никаких транзакций не делала. После этого аферист сказал, что для подтверждения достоверности ее слов нужно провести банковское декларирование, а также экспертизу денежных средств. Женщина поверила звонившему и передала курьеру 100 тысяч рублей.