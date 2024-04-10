В Красноярске курьер мошенников похитил 100 тысяч рублей у 66-летней женщины

В Красноярске полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который помог похитить 100 тысяч рублей у 66-летней женщины. Как рассказали в региональном МВД, посыльным оказался ранее не судимый житель краевого центра.
В конце марта в дежурную часть обратилась жительница Ленинского района с заявлением о хищении у нее денег. Сотрудники полиции предварительно установили, что на телефон женщины поступил звонок от представителя якобы силового ведомства. Незнакомец сообщил, что от ее имени незаконно перевели деньги в другую страну. Красноярка, конечно, никаких транзакций не делала. После этого аферист сказал, что для подтверждения достоверности ее слов нужно провести банковское декларирование, а также экспертизу денежных средств. Женщина поверила звонившему и передала курьеру 100 тысяч рублей.
Посыльного нашли — им оказался 19-летний горожанин. Он пояснил полицейским, что предложение о работе получил в одном из мессенджеров. Деньги он уже перевел, а себе оставил около 10 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.