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В Канске тренера спортивной секции подозревают в избиении 11-летнего мальчика

Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: Freepik

Информация о травмах ребенка поступила в полицию из медучреждения. Туда обратились родители 11-летнего школьника.

Ребенок рассказал, что 8 апреля он пришел на занятия в спортивную секцию. После его ударил 57-летний тренер рукой по голове из-за того, что мальчик пропустил занятия. Сначала мальчик сказал родителям, что ему в голову прилетел мяч.

Своему школьному учителю мальчик рассказал, что произошло на самом деле. Преподаватель передал информацию родителям, те написали заявление в ОВД.

Проводится проверка.