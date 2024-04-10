В Канске тренера спортивной секции подозревают в избиении 11-летнего мальчика

Ребенок рассказал, что 8 апреля он пришел на занятия в спортивную секцию. После его ударил 57-летний тренер рукой по голове из-за того, что мальчик пропустил занятия. Сначала мальчик сказал родителям, что ему в голову прилетел мяч.