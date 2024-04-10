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В Иркутске суд вынес приговор члену банды черных лесорубов

Преступная группа вывозила пиломатериалы по поддельным документам.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Фигурант с 2018 года по 2020 год действовал в составе преступной группы и незаконно вывез пиломатериалы из древесины хвойных пород объемом более 23 тысяч кубометров стоимостью свыше 131 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Преступная группа предоставляла в таможенные органы подложные документы и недостоверные сведения о происхождении древесины. Часть дохода от незаконной реализации древесины впоследствии легализована под видом финансовых операций.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества) и приговорил к 6 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей.