В Иркутске суд вынес приговор члену банды черных лесорубов

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Фигурант с 2018 года по 2020 год действовал в составе преступной группы и незаконно вывез пиломатериалы из древесины хвойных пород объемом более 23 тысяч кубометров стоимостью свыше 131 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.