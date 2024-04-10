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В норильском аэропорту служебная собака нашла мефедрон в багаже пассажира

В Норильск пытались провезти по воздуху более килограмма наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске служебная собака обнаружила наркотики в чемодане одного из пассажиров во время послеполетного досмотра.

Полицейские проверили заинтересовавший животное багаж. В нем нашли две емкости из-под краски для волос с порошком, напоминающим запрещенное вещество. Банки были замаскированы среди косметики.

Транспортные полицейские задержали 30-летнего владельца подозрительного груза. Проведенная экспертиза показала, что он пытался привезти на Таймыр один килограмм сто граммов вещества амфетаминовой группы — мефедрона.

На задержанного завели уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый дожидается суда под стражей.