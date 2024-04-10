Кладбища в США обрастают могилами убитых на Украине наемников

Как передает корреспондент РИА Новости, Курпаси похоронен на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона — самом знаменитом в США, где покоятся военнослужащие, политики и астронавты. На его могиле нет ни надгробного камня, ни цветов. Первый, тем не менее, вероятно, скоро все же установят — пока что на этом месте есть только временная табличка, которую воткнули в газон рядом с могилой.