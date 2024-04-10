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В Башкирии в канун Уразы-байрам загорелась мечеть

В Башкирии в канун Уразы-байрам загорелась мечеть.

Источник: МЧС РФ

В Башкирии ночью 10 апреля загорелась мечеть. Возгорание произошло в деревянной одноэтажной мечети по улице Центральной в селе Старое Богады Буздякского района.

На тушение огня привлекались 10 человек и 7 единиц техники, в том числе добровольная пожарная команда Арслановского сельсовета. Пожар удалось оперативно локализовать. Открытое горение ликвидировано на площади 36 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В настоящее время на месте пожара работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

пожары
МЧС