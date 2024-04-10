В Башкирии в канун Уразы-байрам загорелась мечеть.

В Башкирии ночью 10 апреля загорелась мечеть. Возгорание произошло в деревянной одноэтажной мечети по улице Центральной в селе Старое Богады Буздякского района.
На тушение огня привлекались 10 человек и 7 единиц техники, в том числе добровольная пожарная команда Арслановского сельсовета. Пожар удалось оперативно локализовать. Открытое горение ликвидировано на площади 36 кв. м.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
В настоящее время на месте пожара работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.