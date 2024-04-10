Свердловские медики спасли юного хоккеиста: понадобилось 7 литров крови

«Его доставили к нам в первые часы после ДТП. По итогам первичного осмотра и постановки диагноза на фоне продолжающейся противошоковой терапии пациент незамедлительно был взят в операционную», — рассказал заместитель главврача по хирургии ДГКБ № 9 Араик Петросян.
За жизнь юниора врачи боролись в течение двух часов, сшивая разорванную руку и сухожилия. Ему также перелили семь литров донорской крови.
Две недели Кирилл находился в реанимации, после чего его перевели в ожоговое отделение. В настоящее время медики продолжают лечение и реабилитацию пациента, отмечая, что он быстро идет на поправку.
Напомним, в конце января автобус с юношеской хоккейной командой «Кедр» возвращался из Челябинска в Новоуральск. Пассажирский транспорт столкнулся с легковушкой. В результате погибли пассажиры и водитель машины, а также тренер хоккейной команды. Один из спортсменов оказался в тяжелом состоянии.