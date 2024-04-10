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Свердловские медики спасли юного хоккеиста: понадобилось 7 литров крови

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля, ФедералПресс. Врачи спасли юного хоккеиста Кирилла, который оказался в тяжелом состоянии после жуткого ДТП с автобусом под Новоуральском. Об этом рассказали в свердловском минздраве.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Его доставили к нам в первые часы после ДТП. По итогам первичного осмотра и постановки диагноза на фоне продолжающейся противошоковой терапии пациент незамедлительно был взят в операционную», — рассказал заместитель главврача по хирургии ДГКБ № 9 Араик Петросян.

За жизнь юниора врачи боролись в течение двух часов, сшивая разорванную руку и сухожилия. Ему также перелили семь литров донорской крови.

Две недели Кирилл находился в реанимации, после чего его перевели в ожоговое отделение. В настоящее время медики продолжают лечение и реабилитацию пациента, отмечая, что он быстро идет на поправку.

Напомним, в конце января автобус с юношеской хоккейной командой «Кедр» возвращался из Челябинска в Новоуральск. Пассажирский транспорт столкнулся с легковушкой. В результате погибли пассажиры и водитель машины, а также тренер хоккейной команды. Один из спортсменов оказался в тяжелом состоянии.

медицина