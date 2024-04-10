Уровень воды в реке Урал вырос на 81 сантиметр

По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 по местному времени (6:00 по мск) 10 апреля уровень воды в реке Урал составлял 978 сантиметров. Накануне в 22:00 (20:00 мск) уровень превысил опасную отметку в 930 см и в настоящее время продолжает расти. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится еще от 30 до 70 сантиметров.