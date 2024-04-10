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В Пермском крае на реке Каме перевернулась лодка с рыбаком

Рыбака достали из воды у села Таборы Оханского округа.

Источник: МЧС Пермского края в Телеграм

В Пермском крае 9 апреля произошло чрезвычайное происшествие на воде, в котором удалось избежать большую трагедию. В районе села Таборы Оханского городского округа на реке Каме перевернулась лодка с находившимся в ней рыбаком.

Что стало причиной ЧП предстоит еще разбираться, но совершенно точно, в этой ситуации рыбаку очень повезло. Для его спасения к месту происшествия прибыли пять сотрудников Пермской краевой службы спасения, для проведения спасательной операции воде они использовали две единицы техники.

«До прибытия спасателей к месту, пострадавший был извлечен из воды местными жителями, доставлен на берег и передан медицинским работникам для оказания помощи», — сообщили в краевом Минтербезе.

В ведомстве напоминают, что необходимо строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавсредств, нарушение которых может привести к травмам и даже гибели.

С наступлением весны на водоемах Пермского края повышается риск гибели людей, которые выходят на тонкий лед — это очень опасно.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «112». С мобильного телефона вызов бесплатный.

МЧС