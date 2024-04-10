В Пермском крае на реке Каме перевернулась лодка с рыбаком

В Пермском крае 9 апреля произошло чрезвычайное происшествие на воде, в котором удалось избежать большую трагедию. В районе села Таборы Оханского городского округа на реке Каме перевернулась лодка с находившимся в ней рыбаком.
Что стало причиной ЧП предстоит еще разбираться, но совершенно точно, в этой ситуации рыбаку очень повезло. Для его спасения к месту происшествия прибыли пять сотрудников Пермской краевой службы спасения, для проведения спасательной операции воде они использовали две единицы техники.
«До прибытия спасателей к месту, пострадавший был извлечен из воды местными жителями, доставлен на берег и передан медицинским работникам для оказания помощи», — сообщили в краевом Минтербезе.
В ведомстве напоминают, что необходимо строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавсредств, нарушение которых может привести к травмам и даже гибели.
С наступлением весны на водоемах Пермского края повышается риск гибели людей, которые выходят на тонкий лед — это очень опасно.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «112». С мобильного телефона вызов бесплатный.