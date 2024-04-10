В Пермском крае на реке Каме перевернулась лодка с рыбаком

Что стало причиной ЧП предстоит еще разбираться, но совершенно точно, в этой ситуации рыбаку очень повезло. Для его спасения к месту происшествия прибыли пять сотрудников Пермской краевой службы спасения, для проведения спасательной операции воде они использовали две единицы техники.