Единственную дорогу к поселку под Омском перекрыли из-за паводка

«В настоящее время на дороге работают специалисты АО “Омскавтодор” над ликвидацией провалов. Сегодня на дороге будут выполнены работы по вскрытию дорожного полотна и засыпке провалов», — в частности, гласит комментарий к одному из постов о проблемной ситуации.