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Единственную дорогу к поселку под Омском перекрыли из-за паводка

Представители регионального Минтранса 10 апреля 2024 года публично высказались в социальных сетях о ситуации с повреждением участка трассы «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» на пути в село Красная горка.

Напомним, в настоящий момент он перекрыт после обнаружения нескольких крупных, по мнению автора, провалов дорожного полотна.

«В настоящее время на дороге работают специалисты АО “Омскавтодор” над ликвидацией провалов. Сегодня на дороге будут выполнены работы по вскрытию дорожного полотна и засыпке провалов», — в частности, гласит комментарий к одному из постов о проблемной ситуации.

По сведениям Минтранса Омской области, запланированы работы по замене водопропускной трубы и укладке дорожного покрытия, однако они стартуют только при условии понижения уровня воды.

«СуперОмску» также известно, что на место выезжало руководство Управления дорожного хозяйства Омской области, которое выступает эксплуатантом дороги.