«Крымгазсети» предупредили абонентов о мошенничестве

«В связи с изменениями в законодательстве, которые произошли в сентябре прошлого года, техобслуживание приборов может проводить только газораспределительная организация. В Крыму это — ГУП РК “Крымгазсети”. Любые процедуры, связанные с заменой или установкой оборудования, должны производиться только этой единственной в Крыму организацией», — предупредил инженер.
Эти услуги оказывают люди, не имеющие профильного образования и допуска к таким работам. В дальнейшем это может привести к аварийным ситуациям и несчастным случаям.
«Есть одноименная компания, очень схожая по названию. Абонентов, которые пользуются газом, как раз это сбивает с толку. Они ходят тоже в синей робе, на которой надпись “Крымгаз”. Они входят в доверие и обманывают жителей Крыма. При этом оказывают дорогие услуги, которые чаще всего не нужны», — предупредил Константин Середа.
При этом исполнители не предупреждают, что их работа незаконна. За это на абонента могут быть наложены штрафные санкции, как за самовольную замену или установку приборов. Кроме того, такие услуги стоят значительно дороже.
«Цены на нее обычно завышены более чем в 3−5 раз. Они не обоснованы, и самое главное, они проводятся работниками, которые не имеют образования и опыта в данной сфере. Чаше всего устанавливают газоанализаторы по ценам 10- 15 тысяч рублей, устанавливают их в ванной, в туалетах, где нет газовых приборов», — рассказывает Середа.
При этом уличить в мошенничестве такие фирмы невозможно, потому что фактически работа выполнена, деньги клиент оплатил добровольно и подписал перед этим все документы, включая акт выполненных работ.
Чтобы не быть обманутыми, главный инженер «Крымгазсетей» советует спрашивать у работников, которые пришли в дом, удостоверение. После этого можно позвонить по единому номеру газовой службы «104» и уточнить, работает ли человек с такой фамилией в организации и действительно ли он направлен на работу по указанному адресу.
Ранее о том, что в крымской столице под видом сотрудников газораспределительной организации орудуют мошенники, предупреждали в администрации Симферополя.