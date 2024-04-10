«Крымгазсети» предупредили абонентов о мошенничестве

«Цены на нее обычно завышены более чем в 3−5 раз. Они не обоснованы, и самое главное, они проводятся работниками, которые не имеют образования и опыта в данной сфере. Чаше всего устанавливают газоанализаторы по ценам 10- 15 тысяч рублей, устанавливают их в ванной, в туалетах, где нет газовых приборов», — рассказывает Середа.