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В Воронежской области погибшего в СВО бойца признали отцом девочки

В Воронежской области официально признали отцом погибшего в зоне спецоперации бойца. С заявлением об установлении отцовства в Калачеевский районный суд обратилась мать девочки, рожденной в 2006 году.

Как рассказали в пресс-службе суда, 18 лет назад женщина состояла в отношениях с погибшим воронежцем — они сожительствовали, но брак не был зарегистрирован.

Спустя год после рождения девочки ее родители расстались, однако от ребенка отец не отказывался и всячески помогал (в том числе, и материально), участвуя в воспитании. Родители погибшего бойца все эти годы общались с девочкой, как с собственной внучкой. Проведенная генетическая экспертиза также подтвердила, что погибший в ходе СВО мужчина, действительно является ее отцом.

Установить отцовство через суд женщина решила из-за получения положенных льгот, и суд встал на сторону истицы. Теперь дочери погибшего полагается пенсия по потере кормильца и прочие выплаты согласно закону в случае гибели в зоне боевых действий.

Сообщается, что мужчина погиб вскоре после начала СВО — в апреле 2022-го.