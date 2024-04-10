В Воронежской области погибшего в СВО бойца признали отцом девочки

Как рассказали в пресс-службе суда, 18 лет назад женщина состояла в отношениях с погибшим воронежцем — они сожительствовали, но брак не был зарегистрирован.
Спустя год после рождения девочки ее родители расстались, однако от ребенка отец не отказывался и всячески помогал (в том числе, и материально), участвуя в воспитании. Родители погибшего бойца все эти годы общались с девочкой, как с собственной внучкой. Проведенная генетическая экспертиза также подтвердила, что погибший в ходе СВО мужчина, действительно является ее отцом.
Установить отцовство через суд женщина решила из-за получения положенных льгот, и суд встал на сторону истицы. Теперь дочери погибшего полагается пенсия по потере кормильца и прочие выплаты согласно закону в случае гибели в зоне боевых действий.
Сообщается, что мужчина погиб вскоре после начала СВО — в апреле 2022-го.