Мошенники обманули пожилую шелеховчанку при переоформлении сим-карты умершего мужа

После этого ей стали приходить СМС с кодами. А потом позвонила «специалист безопасности государственной структуры». Она сообщила, что пожилая женщина попала в руки мошенников, звонивших от имени оператора сотовой связи, и теперь они получили доверенность от её имени на выполнение всех финансовых операций. После этого она убедила потерпевшую снять все сбережения и перевести на «безопасные счета». Шелеховчанка отправила аферистам два миллиона, потом взяла 600 тысяч рублей в кредит в двух банках, и эти средства тоже отправила аферистам.