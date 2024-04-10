Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманули пожилую шелеховчанку при переоформлении сим-карты умершего мужа

74-летняя шелеховчанка отдала мошенникам более 2,6 миллиона рублей, переоформляя сим-карту умершего мужа.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полиции потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником оператора сотовой связи. Мужчина под предлогом переоформления сим-карты, ранее зарегистрированной на умершего мужа шелеховчанки, убедил её установить приложение. Женщина прошла по ссылке и поставила программу, дающую право удалённого доступа к экрану её смартфона. Прощаясь, незнакомец исказил название сотового оператора, и шелеховчанку это смутило.

После этого ей стали приходить СМС с кодами. А потом позвонила «специалист безопасности государственной структуры». Она сообщила, что пожилая женщина попала в руки мошенников, звонивших от имени оператора сотовой связи, и теперь они получили доверенность от её имени на выполнение всех финансовых операций. После этого она убедила потерпевшую снять все сбережения и перевести на «безопасные счета». Шелеховчанка отправила аферистам два миллиона, потом взяла 600 тысяч рублей в кредит в двух банках, и эти средства тоже отправила аферистам.

А потом «специалисты» перестали выходить на связь, и пожилая женщина отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.