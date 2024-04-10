В Екатеринбурге иностранца задержали за изнасилование певицы из кафе Норильска

Чуть позже жертва воспользовалась тем, что преступник, остановив машину, зашел в магазин, и сбежала. После ее обращения в милицию было возбуждено уголовное дело, но сыщикам не удалось обнаружить насильника: он поспешил уехать из Норильска в Дудинку, оттуда на барже добрался по Енисею до Красноярска и вскоре покинул Россию, вернувшись на родину, рассказали в региональном главке СК.