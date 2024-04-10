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В Екатеринбурге иностранца задержали за изнасилование певицы из кафе Норильска

Сотрудники СК предъявили обвинение гражданину одной из стран Средней Азии, подозреваемому в изнасиловании жительницы Норильска (Красноярский край) 17 лет назад.

Источник: РИА "Новости"

Жертвой преступления стала северянка, работавшая певицей в норильском кафе. Утром 25 ноября 2006 года женщина после ночной смены согласилась на предложение посетителя заведения подвезти ее домой. Водитель солгал, что нужно заправить авто, свернул к гаражному массиву, избил пассажирку, а затем изнасиловал.

Чуть позже жертва воспользовалась тем, что преступник, остановив машину, зашел в магазин, и сбежала. После ее обращения в милицию было возбуждено уголовное дело, но сыщикам не удалось обнаружить насильника: он поспешил уехать из Норильска в Дудинку, оттуда на барже добрался по Енисею до Красноярска и вскоре покинул Россию, вернувшись на родину, рассказали в региональном главке СК.

В 2024 году расследование возобновили. Благодаря отслеживанию данных о пересечении границы гражданами, подозреваемыми в каких-либо нарушениях закона, правоохранители вышли на след иностранца, который приехал на заработки в Екатеринбург. Там предполагаемого насильника и задержали, после чего этапировали в Красноярск.

На допросе фигурант признался, что покинул территорию РФ из страха уголовной ответственности, а вернулся в надежде на истечение срока давности по его преступлению. Обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.