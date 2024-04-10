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В Самарской области в огне погибли 2 человека

Специалисты представили итоги работы с 1 по 7 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области специалисты представили данные о пожарах с 1 по 7 апреля. Пожарные команды выезжали на тушение 25 раз.

По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», к сожалению, в огне погибли 2 человека, еще 2 человека получили травмы, 15 самарцев эвакуировали. В работах по тушению возгораний приняли участие 183 работника пожарно-спасательных подразделений и 53 единицы спецтехники. Череда пожаров случилась 2 апреля на железнодорожной станции Погрузная, на улице Первомайской; 5 апреля в городе Нефтегорске на улице Молодежной сгорела квартира.

7 апреля в селе Бузаевка Кинельского района загорелся частный дом, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

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