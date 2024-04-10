В Самарской области в огне погибли 2 человека

По информации ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», к сожалению, в огне погибли 2 человека, еще 2 человека получили травмы, 15 самарцев эвакуировали. В работах по тушению возгораний приняли участие 183 работника пожарно-спасательных подразделений и 53 единицы спецтехники. Череда пожаров случилась 2 апреля на железнодорожной станции Погрузная, на улице Первомайской; 5 апреля в городе Нефтегорске на улице Молодежной сгорела квартира.