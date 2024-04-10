В Самарской области браконьер выплатил 120 тысяч рублей за убийство косули

Сотрудник службы уведомил должника. Однако выплачивать ущерб тот не торопился. Тогда на внедорожник мужчины наложили арест и предупредили, что в случае непогашения задолженности, иномарка будет передана на реализацию. Чтобы не лишиться своего авто, самарцу пришлось быстро решить вопрос и полностью выплатить долг.