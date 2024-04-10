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В Самарской области браконьер выплатил 120 тысяч рублей за убийство косули

Самарец не хотел лишаться автомобиля, поэтому полностью возместил ущерб.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области задержали браконьера, который убил косулю. За незаконную добычу животного суд обязал жителя Кинельского района возместить ущерб — 120 тысяч рублей.

— За незаконную охоту мужчина был привлечен к административной ответственности. Исполнительский лист о возмещении материального ущерба поступил на исполнение отделение судебных приставов Кинельского района, — сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

Сотрудник службы уведомил должника. Однако выплачивать ущерб тот не торопился. Тогда на внедорожник мужчины наложили арест и предупредили, что в случае непогашения задолженности, иномарка будет передана на реализацию. Чтобы не лишиться своего авто, самарцу пришлось быстро решить вопрос и полностью выплатить долг.

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