«Сигнал тревожный»: в Уфе заметили подростков, гуляющих по льду на озере Кашкадан

В Управлении гражданской защиты по Уфе рассказали о подростках, которые разгуливали по льду на озере Кашкадан. Более того, по словам очевидцев, один из детей даже пытался разбить лед, рискуя провалиться в ледяную воду. К счастью, обошлось без происшествий, но спасатели назвали случившееся «тревожным сигналом». Дело в том, что лед сейчас особенно тонкий и хрупкий, поэтому выходить на него категорически запрещено.
— Помните, что нельзя проверять толщину льда ударом ноги, переходить водоемы, стоять на льду целой компанией, особенно близко друг к другу, — напоминают в УГЗ по Уфе.
Также напомним о несчастном случае, произошедшем на днях в Шаранском районе республики. Там 44-летний местный житель отправился на рыбалку, но провалился под лед и утонул. Очевидцы попытались прийти на помощь и вытащить мужчину из воды, но не смогли. Тело погибшего из пруда извлекли водолазы и передали полицейским.