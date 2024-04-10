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«Сигнал тревожный»: в Уфе заметили подростков, гуляющих по льду на озере Кашкадан

В УГЗ Уфы рассказали о подростках, разгуливающих по замерзшему озеру Кашкадан.

Источник: Комсомольская правда

В Управлении гражданской защиты по Уфе рассказали о подростках, которые разгуливали по льду на озере Кашкадан. Более того, по словам очевидцев, один из детей даже пытался разбить лед, рискуя провалиться в ледяную воду. К счастью, обошлось без происшествий, но спасатели назвали случившееся «тревожным сигналом». Дело в том, что лед сейчас особенно тонкий и хрупкий, поэтому выходить на него категорически запрещено.

— Помните, что нельзя проверять толщину льда ударом ноги, переходить водоемы, стоять на льду целой компанией, особенно близко друг к другу, — напоминают в УГЗ по Уфе.

Также напомним о несчастном случае, произошедшем на днях в Шаранском районе республики. Там 44-летний местный житель отправился на рыбалку, но провалился под лед и утонул. Очевидцы попытались прийти на помощь и вытащить мужчину из воды, но не смогли. Тело погибшего из пруда извлекли водолазы и передали полицейским.