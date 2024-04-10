«Сигнал тревожный»: в Уфе заметили подростков, гуляющих по льду на озере Кашкадан

В Управлении гражданской защиты по Уфе рассказали о подростках, которые разгуливали по льду на озере Кашкадан. Более того, по словам очевидцев, один из детей даже пытался разбить лед, рискуя провалиться в ледяную воду. К счастью, обошлось без происшествий, но спасатели назвали случившееся «тревожным сигналом». Дело в том, что лед сейчас особенно тонкий и хрупкий, поэтому выходить на него категорически запрещено.